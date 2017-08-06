Грибоедов Re: Казахстанцы назвали пятёрку главных ценностей в жизни #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 459

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:59 Дебильный опрос. Благополучие и достаток сами по себе подразумевают большую свободу и уважение твоих прав. Саморазвитием и здоровьем без денег тоже не займешься. Безопасность бесплатно не обеспечишь. Дети хотят кушать и развлекаться. Все сходится к достатку.

А патриотизм хорош на сытый желудок. Когда лежишь у телика кверху пузом и положительным балансом на счету - вот тогда можно и порассуждать о высоких материях.

Каждый второй сейчас сидит на чумбоданах.