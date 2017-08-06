Серый волк Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8971

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:57 Цитата: 5 августа, в подмосковном Дмитрове

Это даже не в Дмитрове, а намного севернее, в Княжево находится ВЧ служебного собаководства. Просто журики они такие журики, для них проще написать в ближайшем городе, хотя от этого места пешком до Дмитрова не дойти, и только на собаках 3 остановки.

(собаками иногда электрички называют) Чтоб добраться до Дмитрова нужно долго добираться до платформы Орудьево, там сесть на собаку, и проехать платформы 75км, станцию Каналстрой, и только затем будет станция Дмитров. Проезд на две зоны обойдется в 44 рубля. Есть очень редкий автобус в Княжево. Но стоить будет намного дороже собаки.

В самой деревне Княжево при ВЧ сцобаководства нет ничего, кроме огороженного леса с заброшенными позициями ПВО лохматых годов. Если ехать мимо во время летнего выгула и клеточного уличного содержания лохматых питомцев, то будет только одно интересное явление. Для улучшения шерстистости их содержат часто на улицах, то хоровое ГАВ-ГАВ-ГАВ тысяч псов разом будет сливаться и разноситься по лесам на километры к великой радости лис и прочих лесных обитателей.

Одичалые от собачьей жизни военнослужащие этой части ездят развлекаться в Дмитров и Наукоград Дубна, где не отличаются примерным поведением, и регулярно отмечаются в сводках ГИБДД. Среди букета нарушений есть их любимое не пропуск пешехода на переходе. За этими существами числится и дтп со смертельным исходом, собаковод, приехавший из сцобачника просто не знал, что пешеходов оказывается пропускать нужно.

Раскатал сотрудницу ракетного центра по зебре на огромной скорости.

С тех пор там лежачий полицейский установлен на улице для собачатников залётных, чтоб летали помедленнее.

Псины отсюда поставляются в мусарни, и прочие военные псарни.

За взятку можно купить некондиционного щенка овчарки, за хорошую взятку кондиционного. У меня есть знакомые в Дубне там купившие.



[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 10:06]