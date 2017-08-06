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≡ «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подмосковном Дмитрове в рамках международного конкурса военных кинологов «Верный друг» лидеры команд из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта разыграли «Гонку победителей» за кубок заместителя министра обороны России. Победу одержал военнослужащий из Казахстана с бельгийской овчаркой малинуа по кличке Смерч-Арно.
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36+
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...




Отправлено: 06.08.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
молодцы!!!

§ 112
«Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой выиграл кубок замминистра обороны России
112


(Пользователи)
Сообщений: 5333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:51
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§ Серый волк
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.17 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5 августа, в подмосковном Дмитрове

Это даже не в Дмитрове, а намного севернее, в Княжево находится ВЧ служебного собаководства. Просто журики они такие журики, для них проще написать в ближайшем городе, хотя от этого места пешком до Дмитрова не дойти, и только на собаках 3 остановки.
(собаками иногда электрички называют) :-) Чтоб добраться до Дмитрова нужно долго добираться до платформы Орудьево, там сесть на собаку, и проехать платформы 75км, станцию Каналстрой, и только затем будет станция Дмитров. :lol: Проезд на две зоны обойдется в 44 рубля. Есть очень редкий автобус в Княжево. Но стоить будет намного дороже собаки. :lol:
В самой деревне Княжево при ВЧ сцобаководства нет ничего, кроме огороженного леса с заброшенными позициями ПВО лохматых годов. Если ехать мимо во время летнего выгула и клеточного уличного содержания лохматых питомцев, то будет только одно интересное явление. Для улучшения шерстистости их содержат часто на улицах, то хоровое ГАВ-ГАВ-ГАВ тысяч псов разом будет сливаться и разноситься по лесам на километры к великой радости лис и прочих лесных обитателей.
Одичалые от собачьей жизни военнослужащие этой части ездят развлекаться в Дмитров и Наукоград Дубна, где не отличаются примерным поведением, и регулярно отмечаются в сводках ГИБДД. Среди букета нарушений есть их любимое не пропуск пешехода на переходе. За этими существами числится и дтп со смертельным исходом, собаковод, приехавший из сцобачника просто не знал, что пешеходов оказывается пропускать нужно.
Раскатал сотрудницу ракетного центра по зебре на огромной скорости.
С тех пор там лежачий полицейский установлен на улице для собачатников залётных, чтоб летали помедленнее.
Псины отсюда поставляются в мусарни, и прочие военные псарни.
За взятку можно купить некондиционного щенка овчарки, за хорошую взятку кондиционного. :lol: У меня есть знакомые в Дубне там купившие.

[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 10:06]
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§ drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
36+:
молодцы!!!

Так это заслуга Овчарки а не Кинолога.
Да Овчарки - Молодцы!!!... :oops: :lol:
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§ Серый волк
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так это заслуга Овчарки а не Кинолога.
Да Овчарки - Молодцы!!!

Да, да, главное чтоб прицеп на поводке хоть немного бегать умел и повторять за собакой. :lol:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
а не Кинолога.

так ему же стрелять пришлось - как так? :-o
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§ drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так ему же стрелять пришлось - как так? :-o

Кинологи - не стреляют,собаки всё за них -делают.
Кинологи - просто всё мясо,которое выделяют
на кормление Собак,сжирают. Был у нас,в
Армии - такой кинолог... :lol:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]drakon:

а как тогда это понять:
Цитата:
Участникам было необходимо преодолеть дистанцию в 1,6 тысячи метров с одним огневым рубежом со стрельбой из мелкокалиберной винтовки.

собачка сама стреляла из мелкокалиберной :-o :oops:

[Исправлено: Алиса, 06.08.2017 - 13:31]
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§ Серый волк
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
собачка сама стреляла из мелкокалиберной :-o :oops:

Именно так и было! Сам хорошо стреляю! :lol: :lol:
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§ Алиса
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 06.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Именно так и было!

господи, так у нас значит и собачки стали одаренными. Вот это прогресс!! ЭТУ собачку на ЭКСПу надо срочно отправлять и всем показывать :-o :-o
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§ drakon
Re: «Верный друг»: кинолог из Казахстана с бельгийской овчаркой...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
всем показывать

А вот - наша.Не помню,как звали её.

А умная - была,умней кинолога.
Я тоже тут сижу... :lol:
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