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§ NG.kz
Когда временное становится постоянным...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29149
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?
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Ольга
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 04.08.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серый Волк, спасибо за красивый и доказательный репортаж. Вряд ли он поможет властям, они давно и привычно равнодушны к мнению горожан, но все равно спасибо, приятно знать, что не везде такой беспорядок.

???
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 05.08.17 - 00:29
Комментарий удален модератором.

PS
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 05.08.17 - 00:42
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Когда временное становится постоянным...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 22:53
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: Когда временное становится постоянным...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8971
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 06.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга:
Вряд ли он поможет властям, они давно и привычно равнодушны к мнению горожан, но все равно спасибо, приятно знать, что не везде такой беспорядок.

Им только волшебный пендаль из Астаны хорошо помогает! Но Астане наплевать на мам с колясками в Кустанаях. Как и вообще на всех жителей этого города оптом и в розницу.
А равнодушие и мариковское баепоклонство довершает дело глубочайшего неуважения к гражданам города при ведении этих работ.
На фото вполне предостаточно фактов, чтоб заставить работать не работающие законы и эту омерзительную подрядную организацию внести в список НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ.
После чего в существующем виде они не смогут плодотворно дружить с акиматом.
Нужно только очень внимательно после этого отслеживать, чтоб те же самые бессовестные люди на следующий день не зарегистрировали новую шарашку, изменив одну букву в названии.

Снимайте массово их безобразную работу всем городом. Выкладывайте во все соцсети. Каждый гражданин прошедший мимо, фактически своим равнодушием даёт дальнейшую дорогу таким подрядчикам и не менее бессовестным заказчикам в акимате.

[Исправлено: Серый волк, 06.08.2017 - 11:05]
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс.
Заглянул.
А тут очередная порция бреда от 112 -го))
Антиресно, он сам понимает ващпе, что тут калякает во время своего " озарения" и " просветления разума" ?
Вот где отчетливо видно, когда количество словесного ... не переходит, да вряд ли когда перейдет в качество )
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