NG.kz Казахстанским туристам на несколько дней отложили вылет из Шарм-эш-Шейха



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29149

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:20 Авиакомпания Sunday Airlines объявила о задержке рейсов из Египта в Алматы и Астану. Соответственно откладываются и вылеты самолетов этой компании в Египет. Причина - неисправность одного из самолетов.

Читать новость



