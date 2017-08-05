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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
В акимате (даже сельском) кого-то обидет

А смысл?
Я что, в Акимате работаю и пишу?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.17 - 21:08
Комментарий удален модератором.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Успокоился?
Это радует..

ужо сам с собой разговариваешь... :lol: негативные расстройства заметно сказываются.. Цитата:
112:
у нас

у вас естественно- это как раз тема для диссертации..и тут ты согласен..но это ничего не меняет..
Цитата:
112:
Многие строчат такие понты, такой фарс, в жЫзни обзавидоваться можно..

Ну сколько можно о себе повторяться...и так ужо это знаем...давай чего нового залепи..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1077
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Потому что Внимание, в России преклоняться перед янки непринято и они делают это там..

Тут ведь что главное - ляпнуть какую-нибудь хню с умным видом! И не вспоминать, что Линдеманн аллеманжик. Главное - напомнить о себе, изобразить "умного"
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну сколько можно о себе повторяться...и т

Об этом нужно постоянно говорить , чтобы форумчане знали, что тут, это не там.
Там их героизм тут, будет выглядеть в 99ти процентов случаев только трусостью..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что Линдеманн аллеманжик. Главное - напомнить о себе, изобразить "умного"

Почему ты считаешь что перекопирка статьи о Рамштайне, Великом человеке безусловно, считается каким то признаком ума?
Перекопирка Шурыгиных и всяких других токалок или жен может быть и считается умом, но все таки я так не думаю..
Еще раз, Ум это нечто другое..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 07:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господа и дамы, не спугните Маврика. Сейчас проводится грандиозный эксперимент ( в научных целях) и изучение психопатического расстройства на примере одного персонажа .
Симптомы прям таки и рвутся из каждого поста.
- Идеи избранности и неповторимости, вычурный характер описания.
- Структура повествования сложна, насыщена необычными фантастическими элементами. В ней переплетается близкое окружение объекта , вместе со значимыми для него силовыми государственными системами и известными личностями.
- Бредовость выданных им идей и постоянное обвинение всех и вся не согласных с ним оппонентов.
- Постоянный уход в абстрагирование (бесплодное мудрствование), вместо того что бы вникнуть в суть.
Короче..жисть хрупка, а пациент находится под пристальным вниманием. Может еще удастся его спасти, благодаря нашей с вами помощи.
Такой парень раньше был хоть и нацпатом с либеральными наклонностями. Сейчас просто несчастный человек с кучей болячек и проблем.
Не будьте к нему строги )
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3339
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 08:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы..веселые новости от соседей.
Ох как они порадуют наших ура - патриотов и к ним приближенных.
Но смею заметить, как мне рассказывал знакомый нарколог, такие случаи и у нас не редкость.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5328
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Господа

Всю ночь сочинял, ни свет ни заря выдал на утро!
А Господ тут нет, сплошь одни товарищи..
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Страница 310 из 310«1...308309310
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