Обликоморале Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6735





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3339

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:25 Цитата: drakon:

- уходят.

Как уходят так и приходят. У вас тоже Дракош старение нации. Не помогло объединение ФРГ и ГДР, потом не помогли турки с русскоязычными немцами и евреями, 2 млн. в год недосчитываетесь населения + около 150000 немцев эмигрируют, а вроде в Германии то все хорошо, куда едут?)

Миграционная политика Анжелы должна была помочь немного, но вон как все обернулось..

Цитата: drakon:

- организовали.

Ну так на носу выборы, вот и шевельнулись. А то что ваших 40 лямов евро на это кинули не в курсе ?))