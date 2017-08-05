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Страница 449 из 450«1...447448449450»
Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Грибы это дело такое..

Эти грибы росли на высохшем стволе дерева.
А раньше на этом месте,стояла Воинская
Часть Английская. Может они какие то
Ядерные отходы-тут захоронили?

Цветы - как цветы.А этот какой то Мутант.
Здоровый,как голова у Барбары... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% туда войны- англичане сать ходили. Поэтому цветы там ростут.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
100% туда войны

У них,что? Канализацию что ли прорвало?... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, вон какие грибы надо употреблять в пишу. Наедятся, потом мир захватывают. А ты бы смог в своей немецкой деревни власть взять и флаг райпотребсоза вывесить над ратушей.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
вон какие грибы надо употреблять в пишу.

Что то лес,очень знакомый... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг . это они не на алтае сидят как многие подумали. Они на ул. Чапаево под берлином.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Они на ул. Чапаево под берлином.

Улица Чапаева - это под Кустанаем... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Цитата:
Vital:

Та не Виталь, Дракон по ходу прав)
В Тарановских лесах грибочки собирали, инкогнито )
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
под берлином.

Господа,под Берлином растут вот такие

цветочки.А у них,какие то -грецкие
орехи в руках.Вот красный цвет - символ

счастья и дрбрых дел... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недолго вам осталось радоватся. Щас мигранты придут и вытопчат ваши цветочки. Опять русских будете просить избавить вас от нечести всякой. Придет день когда мы там гвоздики посадим. 😃
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Придет день когда мы там гвоздики посадим. 😃

У себя уже посадили Гвоздики?
Или Ковыль - сажаете? Символ степи... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Щас мигранты придут и

Виталя,они уже потихоньку - уходят.
Ещё 9 центров - организовали.
Где они содержатся - до отправки
на Родину...
:oops: :-P
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веришь? У вас походу нет форума . смотришь и читаешь пропаганду местную. Понимаю.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11567
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У вас походу нет форума

А тут ваще - ничего нет.
Кроме - Орднунга... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3347
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
- уходят.

Как уходят так и приходят. У вас тоже Дракош старение нации. Не помогло объединение ФРГ и ГДР, потом не помогли турки с русскоязычными немцами и евреями, 2 млн. в год недосчитываетесь населения + около 150000 немцев эмигрируют, а вроде в Германии то все хорошо, куда едут?)
Миграционная политика Анжелы должна была помочь немного, но вон как все обернулось..
Цитата:
drakon:
- организовали.

Ну так на носу выборы, вот и шевельнулись. А то что ваших 40 лямов евро на это кинули не в курсе ?))
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Страница 449 из 450«1...447448449450»
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