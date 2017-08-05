кустанаец 1 Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть... #20







Отправлено: - 09:16 Сказать плохо или хорошо про нашего акима кустанайской области может всяк по своему . От себя скажу , что бывал на заседаниях области , слушая его доклады могу сказать , что в отличие от его зама Гауэза он говорит не по бумажке , толково говорит и в большей степени своими словами понимаю о чем говорит. Это достаточная редкость в местной власти в большинстве своем они два слова связать не могут и понятия не имеют о чем им кто то написал. Судя по городу тоже можно сказать , что Архимед Бегижанович заметные шаги делает , хотя достаточно его критикуют , называя про откаты с тендеров . Но если хоть кто то зайдет на сайты тендеров увидит , что не при одном акиме столько участников не было , да и за выигранные тендера люди отчитываются кровью и слезами в зависимости от работы проделываемой. Разгон и разбор полетов каждые три четыре дня . Да и асфальторвщики за качество взялись если понаблюдать как стали укладывать. Уверен что негласная кличка акима Архимед 30 не является действительностью, слишком доступны стали гостендера , а это значит любимчиков в кавычках на много меньше. Если еще пару лет господин Мухамбетов пробудет акимом , его работа будет более заметна . Я русский и знаю , что больше никогда русскоязычные во власти не появятся в Казахстане на первых стульях, такова жалкая действительность и реальность. Да и жить здесь русскоязычным стало не слишком комфортно , госслужба для нас и наших детей закрытая тема Кулагин не в счет он прежний советский и опытный чиновник и его поколение уже пенсионеры . Так , что пожелаем Архимеду Бегежановичу не торопится в сенаторскиую обойм