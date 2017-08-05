Андрей Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы #2







Отправлено: - 11:03 Хорошо фармкомпании поработали в Италии, всех купили. Что такое ВОЗ - это организация контролируемая США, так же как и ВАДА и прочие якобы международные организации, и для продвижения своих интересов они сделают любые исследования, продвинут любую теорию так как им нужно, а тут получается люди начали прозревать, что ни все что им говорят в больнице это правда и начали отказываться, как следствие мировые компании стали терять прибыль, поэтому и покупают они целые правительства стран, чтобы продвигать свои идеи. Вы посмотрите на все эти страны, там идет убыль населения, они сами себя уничтожают под благими намерениями. Все как по плану Ротшильдов и Рокфеллеров по сокращению численности населения планеты. Конечно многие в это не поверят там в мировой заговор и все такое, но так и задумано, чтобы никто не поверил, а мировые воротилы делали свое дело...

Должен быть обязательный выбор предоставлен каждому делать или не делать должен решать каждый родитель, мы живем в свободном обществе. За побочные эффекты от прививок кто будет нести ответственность, врач? Не думаю...А почему тогда заболевают привитые дети болезнями от которых их прививали? Они (здравоохранение) об этом умалчивают, или списывают все на статистику, редкие случаи и т.д.