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§ NG.kz
Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Италии подписал указ об обязательной вакцинации для детей в яслях, детских садах и начальной школе.Если дети не будут вакцинированы от 12 распространенных болезней до шести лет, их родителям придется заплатить штраф.
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FOMA
Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы




Отправлено: 05.08.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы

Ну и что? Не нужно у нас делать этот "вброс", дабы ровняться на какую то европу. Еще раз повторю - никто не заставит родителя вколоть ребенку эту дрянь! И пикать даже не нужно на эту тему.

Андрей
Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы




Отправлено: 05.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо фармкомпании поработали в Италии, всех купили. Что такое ВОЗ - это организация контролируемая США, так же как и ВАДА и прочие якобы международные организации, и для продвижения своих интересов они сделают любые исследования, продвинут любую теорию так как им нужно, а тут получается люди начали прозревать, что ни все что им говорят в больнице это правда и начали отказываться, как следствие мировые компании стали терять прибыль, поэтому и покупают они целые правительства стран, чтобы продвигать свои идеи. Вы посмотрите на все эти страны, там идет убыль населения, они сами себя уничтожают под благими намерениями. Все как по плану Ротшильдов и Рокфеллеров по сокращению численности населения планеты. Конечно многие в это не поверят там в мировой заговор и все такое, но так и задумано, чтобы никто не поверил, а мировые воротилы делали свое дело...
Должен быть обязательный выбор предоставлен каждому делать или не делать должен решать каждый родитель, мы живем в свободном обществе. За побочные эффекты от прививок кто будет нести ответственность, врач? Не думаю...А почему тогда заболевают привитые дети болезнями от которых их прививали? Они (здравоохранение) об этом умалчивают, или списывают все на статистику, редкие случаи и т.д.

Мама
Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы




Отправлено: 05.08.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Вы в курсе, что из-за отказников от прививок по Европе и уже Москве гуляет корь. А про вспышку полиомиелита в таджикистане помните? Чем принимать законы, лучше бы работали над качеством прививок. Убирали оттуда вредные вещества, которые дают побочки

ТАНОМИ
Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы




Отправлено: 05.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто бы не возражал против прививок, если бы вакцины были безопасны. Но, оказывается, в них содержатся вредные вещества, например, ТИМЕРОСАЛ, содержащий ртуть.В интернете утверждают, что исследования показывают, 3 укола с этим консервантом, сделанные до 3-х лет приводят к тому, что у таких детей развивается аутизм, в 27 раз чаще, чем у других детей. Зато практически неизвестны случаи аутизма среди невакцинированных детей! Утверждается, что ещё лет 60 назад, когда прививки не были столь массовы, случаи аутизма были редки... Во всяком случае, вакцины содержат консерванты, алюминий и ртуть, что ведёт к отравлению головного мозга. Даже если не возникает аутизм, отравление всё равно сказывается на работе центральной нервной системы. Отсюда, у детей возбудимость, отсутствие усидчивости, внимания, памяти и проч. Как всегда, одно лечим, другое калечим. Странно, что за долгие годы использования вакцин учёные не озаботились созданием других, безопасных консервантов

дума
Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы




Отправлено: 05.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
могут допускаться дети без прививок. Родителей, однако, могут заставить заплатить штраф от 500 до 7500 евро

главное бабла рубануть, не мытьем так кАтаньем
адовые черти :-x

Карамерген
Re: Без прививок в Италии больше не будут брать детей в школы




Отправлено: 06.08.17 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
от 12 распространенных болезней
Ключевое слово - 12! А не вакцинация вообще.
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