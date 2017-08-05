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≡ "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт 365info.kz публикует цикл интервью с политологом Данияром Ашимбаевым о самых влиятельных чиновниках Казахстана. На этот раз в беседе журналиста и эксперта речь шла об акиме Костанайской области Архимеде Мухамбетове и о плеяде его предшественников.
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Читатель 1
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 05.08.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С высказыванием #10 согласен)), да и с #11 тоже. Представляю, что будут говорить "потом"))

жду ответа
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 05.08.17 - 17:30
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 05.08.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы оказывается, на Сицилии живем. Кланы воюют, отстреливают друг друга, дружат друг против друга, перекупают кадры. Не нужно быть хозяйственником, гораздо важнее подвязки наверху. Быть в деле, в доле, не гавкать на босса который взял больше процентов и прочее. Но с другой стороны, скучно, нет никакой интриги. Сплошная жузовщина.
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nik58
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 05.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не Сицилия,хуже гораздо ! :-)

§ Валентин
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6494
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Кланы воюют, отстреливают друг друга, дружат друг против друга, перекупают кадры. Не нужно быть хозяйственником, гораздо важнее подвязки наверху. Быть в деле, в доле, не гавкать на босса который взял больше процентов и прочее.


Никогда такого не было! И вдруг - снова!
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кустанаец 1
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 06.08.17 - 09:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказать плохо или хорошо про нашего акима кустанайской области может всяк по своему . От себя скажу , что бывал на заседаниях области , слушая его доклады могу сказать , что в отличие от его зама Гауэза он говорит не по бумажке , толково говорит и в большей степени своими словами понимаю о чем говорит. Это достаточная редкость в местной власти в большинстве своем они два слова связать не могут и понятия не имеют о чем им кто то написал. Судя по городу тоже можно сказать , что Архимед Бегижанович заметные шаги делает , хотя достаточно его критикуют , называя про откаты с тендеров . Но если хоть кто то зайдет на сайты тендеров увидит , что не при одном акиме столько участников не было , да и за выигранные тендера люди отчитываются кровью и слезами в зависимости от работы проделываемой. Разгон и разбор полетов каждые три четыре дня . Да и асфальторвщики за качество взялись если понаблюдать как стали укладывать. Уверен что негласная кличка акима Архимед 30 не является действительностью, слишком доступны стали гостендера , а это значит любимчиков в кавычках на много меньше. Если еще пару лет господин Мухамбетов пробудет акимом , его работа будет более заметна . Я русский и знаю , что больше никогда русскоязычные во власти не появятся в Казахстане на первых стульях, такова жалкая действительность и реальность. Да и жить здесь русскоязычным стало не слишком комфортно , госслужба для нас и наших детей закрытая тема Кулагин не в счет он прежний советский и опытный чиновник и его поколение уже пенсионеры . Так , что пожелаем Архимеду Бегежановичу не торопится в сенаторскиую обойм

§ 112
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5324
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 06.08.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
на первых стульях, такова жалкая действительность и реальность. Д

Хм..
Ты пробовал стать депутатом или акимом?
На своем примере и расскажи..
А то ведь врать то как то некрасиво, все люди взрослые уже..
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Гость
"Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев




Отправлено: 06.08.17 - 10:21
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