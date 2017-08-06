NG.kz В Казахстане хотят ввести санкции в отношении компаний, скрывающих информацию о владельцах



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 08:57 В сентябре 2017 года в рамках Кодекса "О недрах и недропользовании" будет обсуждаться вопрос введения санкций для компаний, скрывающих данные о владельцах. Об этом рассказала глава национального секретариата Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) Эльвира Джантуреева.

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