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§ NG.kz
Причин задержания мы до сих пор не знаем – брат депортированного из Египта казахстанца
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестеро казахстанских студентов, задержанных в Египте, находятся дома. По прилёте их никто не допрашивал, рассказал брат Каната Берика Айбол Исабек.

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§ Vital
Re: Причин задержания мы до сих пор не знаем – брат...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4460
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.08.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надоело уже вранье читать. Че еще может родствиники сказать? 100% они не туристы. Почему то меня не кто незадерживает не заграницей не перед границей где я только не был. Если меня в базе кнб нету то че меня задерживать. Так же?
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