Vital Re: Причин задержания мы до сих пор не знаем – брат... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4460

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:47 Надоело уже вранье читать. Че еще может родствиники сказать? 100% они не туристы. Почему то меня не кто незадерживает не заграницей не перед границей где я только не был. Если меня в базе кнб нету то че меня задерживать. Так же?