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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Грибы это дело такое..

Эти грибы росли на высохшем стволе дерева.
А раньше на этом месте,стояла Воинская
Часть Английская. Может они какие то
Ядерные отходы-тут захоронили?

Цветы - как цветы.А этот какой то Мутант.
Здоровый,как голова у Барбары... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4457
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100% туда войны- англичане сать ходили. Поэтому цветы там ростут.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11554
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
100% туда войны

У них,что? Канализацию что ли прорвало?... :lol: :oops:
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Страница 449 из 449«1...447448449
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