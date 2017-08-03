NG.kz Когда временное становится постоянным...



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:32 В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?

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