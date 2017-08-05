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≡ "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть начеку" – Ашимбаев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сайт 365info.kz публикует цикл интервью с политологом Данияром Ашимбаевым о самых влиятельных чиновниках Казахстана. На этот раз в беседе журналиста и эксперта речь шла об акиме Костанайской области Архимеде Мухамбетове и о плеяде его предшественников.
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Читатель 1
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 05.08.17 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С высказыванием #10 согласен)), да и с #11 тоже. Представляю, что будут говорить "потом"))

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Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 05.08.17 - 17:30
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 05.08.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы оказывается, на Сицилии живем. Кланы воюют, отстреливают друг друга, дружат друг против друга, перекупают кадры. Не нужно быть хозяйственником, гораздо важнее подвязки наверху. Быть в деле, в доле, не гавкать на босса который взял больше процентов и прочее. Но с другой стороны, скучно, нет никакой интриги. Сплошная жузовщина.
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nik58
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...




Отправлено: 05.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не Сицилия,хуже гораздо ! :-)

§ Валентин
Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6494
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Кланы воюют, отстреливают друг друга, дружат друг против друга, перекупают кадры. Не нужно быть хозяйственником, гораздо важнее подвязки наверху. Быть в деле, в доле, не гавкать на босса который взял больше процентов и прочее.


Никогда такого не было! И вдруг - снова!
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