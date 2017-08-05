Грибоедов Re: "Костанай не щадил даже своих, Мухамбетов должен быть... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 458

Регистрация: 12.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:04 Мы оказывается, на Сицилии живем. Кланы воюют, отстреливают друг друга, дружат друг против друга, перекупают кадры. Не нужно быть хозяйственником, гораздо важнее подвязки наверху. Быть в деле, в доле, не гавкать на босса который взял больше процентов и прочее. Но с другой стороны, скучно, нет никакой интриги. Сплошная жузовщина.