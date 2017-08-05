drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6721





(Полноправные пользователи) Сообщений: 11553

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:05 Цитата: Алиса:

Грибы это дело такое..

Эти грибы росли на высохшем стволе дерева.

А раньше на этом месте,стояла Воинская

Часть Английская. Может они какие то

Ядерные отходы-тут захоронили?



Цветы - как цветы.А этот какой то Мутант.

Здоровый,как голова у Барбары...