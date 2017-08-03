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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3331
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
"Уважаемые"

:oops: Да никайда в них не было..все больше красным мазали...да с простых пользователей не вылазил..забыл ужо что ли ?)))))))
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечером будем малосольные огурчики - пробовать.

Вчера было ровно 17 лет,как мы выехали из
Кустаная. Выпить - не буду.Солидарность с Мариком... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помидоры не кладут в одну бочку с молосольными огурцами. Фигня получится. Драг вы походу уже давно в германии .
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг вы походу уже давно в германии .

Вверху,под фоткой написано.Во вторник
будет 17 лет... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя,а эти грибы то можно кушать?

Может Барбара меня отравить хочет... :lol: :oops:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ок. Даже жалко вас стало. Походу давно не пробывали малосольные огурцы.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорей всего отравить хочет. Это не грибы. Это фигня какаето.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Походу давно не пробывали малосольные огурцы.

Последний раз покупали в русском магазе - в прошлую
субботу. А это собственный урожай... :oops:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11553
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Скорей всего отравить хочет

Заставлю её - пробовать,как тёщу -раньше.
Пока живая была... :lol: :oops:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вверху,под фоткой написано.Во вторник
будет 17 лет...

А я со времени как начал работать с дискоклубе и потом в Казино, 17 лет как пил, каждый раз как в последний раз..
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4456
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз собственый урожай тогда извени. Свое есть свое и мнение какого то казаха с костаная не в тему. Ну а пока барбара не видет я тебе скажу что помидоры там не в тему . Барбаре только не говори. Обидется.
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Помидоры не кладут в одну бочку с молосольными огурцами. Фигня по

Ну вроде ассорти и у нас делают, мы тоже помидоры солим с огурцами сколько то банок..
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Это не грибы. Это фигня какаето.

Виталь, ты че так сразу на Барбару? Может это вид вешенок такой? Они же разные бывают. Я тоже сразу подумала что может фигня, а щас вот думаю - не факт что вешенки.
Вот тут тоже чето похожее - хотя , опять же, надо быть уверенным в грибах. Грибы это дело такое....
http://ogorod23.ru/vidyi-veshenok/

Цитата:
112:
мы тоже помидоры солим с огурцами

Марик, Виталя про малосольные имеет в виду

[Исправлено: Алиса, 05.08.2017 - 21:52]
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3331
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже месяц с малосола не слазию..поднадоел даже...чередуем со свежими салатиками..а про помидоры, Виталя тебе святую истину сказал..это все равно что бешбармак со свининой делать..
Раньше что, огурцы не разрешали вырашивать и только получил на них квоту ?
Ну а грибы, такие у нас кажется в каких других целях используют..но не в качестве пиши ))
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 5323
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, Виталя про малосольные имеет в виду

Ну тогда я не знаю, малосольные огурцы ем, а вот помидоры малосольные почему то мы вроде не делали..
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