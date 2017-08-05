Цитата: 112:

Успокоился?

Это радует..

ужо сам с собой разговариваешь... негативные расстройства заметно сказываются.. Цитата: 112:

у нас

у вас естественно- это как раз тема для диссертации..и тут ты согласен..но это ничего не меняет..

Цитата: 112:

Многие строчат такие понты, такой фарс, в жЫзни обзавидоваться можно..

Ну сколько можно о себе повторяться...и так ужо это знаем...давай чего нового залепи..