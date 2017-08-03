Алиса Re: Моя Деревенька и её окрестности. #6718





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3526

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:42 Цитата: Vital:

Это не грибы. Это фигня какаето.

Виталь, ты че так сразу на Барбару? Может это вид вешенок такой? Они же разные бывают. Я тоже сразу подумала что может фигня, а щас вот думаю - не факт что вешенки.

Вот тут тоже чето похожее - хотя , опять же, надо быть уверенным в грибах. Грибы это дело такое....

http://ogorod23.ru/vidyi-veshenok/



Цитата: 112:

мы тоже помидоры солим с огурцами

Марик, Виталя про малосольные имеет в виду



[Исправлено: Алиса, 05.08.2017 - 21:52]