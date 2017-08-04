Абдрахман Досов Re: В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они... #3







Отправлено: - 19:00 Интересно, человека не курящего и непьющего будут принудительно лечить от алкоголизма? Артур Бадретдинов не пьет ,не курит-это подтвердит любой знающий его в Кунае. У участкового что-то с головой вероятно-подписывал нашу характеристику на Артура и тут же накатал совершенно другую от своего имени. Посмотреть бы ему в глаза. Что-то сломалось в нашей судебной системе,похоже на спектакль.Пономарев потащил за собой безвинных парней,украсть они могут,но на убийство они не способны.