/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они задушили спящую женщину		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они задушили спящую женщину
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Присяжные и судья сошлись во мнении, что вина Евгения Пономарева, Артура Бадретдинова и Никиты Семеняченко доказана. Несмотря на то, что подсудимые несколько раз меняли показания и валили вину друг на друга, суд пришел к выводу, что действовали они втроем.
Читать новость

))
Re: В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они...




Отправлено: 04.08.17 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
15 лет за тещю ((( . Я бы лучше развелся))

Реке
Re: В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они...




Отправлено: 04.08.17 - 14:18
Комментарий удален модератором.

Абдрахман Досов
Re: В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они...




Отправлено: 05.08.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, человека не курящего и непьющего будут принудительно лечить от алкоголизма? Артур Бадретдинов не пьет ,не курит-это подтвердит любой знающий его в Кунае. У участкового что-то с головой вероятно-подписывал нашу характеристику на Артура и тут же накатал совершенно другую от своего имени. Посмотреть бы ему в глаза. Что-то сломалось в нашей судебной системе,похоже на спектакль.Пономарев потащил за собой безвинных парней,украсть они могут,но на убийство они не способны.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: 112, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 2
Всего: 120

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх