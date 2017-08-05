Обликоморале Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3329

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:58 Да чоу там часы, в полтора ляма.

На некоторых знакомых девушках и женщинах, рыжья этого с каменьями под 10 лямов навешано. И некоторые из них, ну ни как не жоны алигархоф, чиновников и прочих из Форбоса.))

А вот ребенок забытый родителями, это да. Представьте, если вместо итальянцев оказались казахстанцы или гости из ближнего зарубежья ?

Какой бы вой до небес поднялся.

А иностранцы чоу, они люди, человеки, бывает.