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§ NG.kz
Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге вернули жительнице Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские Астаны нашли и вернули женщине золотые часы, которые она потеряла во время посещения выставки EXPO-2017 в Астане
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Фотя
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...




Отправлено: 05.08.17 - 08:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кто у нас так ДОРОГО живет, что на какие-то часы не жалко 1,5 ляма?

§ Vital
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так экспо! Все победа! Люди детей стали терять на выставке. А наша некорумпированая и професиональная полиция их находит. Вчк , было время и т.д сегодня ваш день . можете праздновать.
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§ Гриня
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 570
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.08.17 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сто пудово,что эта посетительница-жена известного генерала.Или кто-то знает имя этой мажорки?
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§ Vital
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непрофесиональные троли работают в пресс- службе двд астаны.
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ди
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...




Отправлено: 05.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь все будут думать, что в костанае живут лучше всех))

§ Обликоморале
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чоу там часы, в полтора ляма.
На некоторых знакомых девушках и женщинах, рыжья этого с каменьями под 10 лямов навешано. И некоторые из них, ну ни как не жоны алигархоф, чиновников и прочих из Форбоса.))
А вот ребенок забытый родителями, это да. Представьте, если вместо итальянцев оказались казахстанцы или гости из ближнего зарубежья ?
Какой бы вой до небес поднялся.
А иностранцы чоу, они люди, человеки, бывает. :-)
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§ Дантист
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 475
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 05.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А вот ребенок забытый родителями, это да

Что-то мне подсказывает, что не забыли они этого ребенка, а просто оставили в надежде избавиться. Не получилось.
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* 112
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5317
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не верю!
Сейчас понабегут нытики и расскажут как живут на Костанае и как мало получают..
И как эту учительницу погнали на ЭКСПО..
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§ Обликоморале
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:

Тоже возможная версия, думали поди, судя по первым впечатлениям о стране, шо у нас бардак по всюду и прокатит. Но нет, не все у нас так плохо, хотя и бардака хватает. :lol:
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Аноним
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...




Отправлено: 05.08.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так ведь чего не сделаешь ради имиджу!!! В повседневной жизни такой мобилизации всех доступных и недоступных ресурсов фиг дождёсся!!!

Ден
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...




Отправлено: 05.08.17 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обладательница часов это та дама , которая за изнасилование, своего друга-адвоката посадила.НГ это дело освещали.

Медный
Re: Потерянные на EXPO часы стоимостью полтора миллиона тенге...




Отправлено: 05.08.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Снова толсто!
:-)
едут ли туда только учителя?
или реально только в костанайской области живут тётеньки, которые могут носить, а главное носят часы за 1.5 ляма.
ври да не завирайся! натягивай, но не сову на глобус ;-)
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