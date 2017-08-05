Цитата: 112:

- Тут всё будет зависеть от желания и амбиций игрока. В России полно хороших футболистов и молодых, и среднего возраста, не только именитых ветеранов.

что они их с таким рвением тянут, была бы там нормальная школа футбола, там такая же стандартная совковая технология подготовки и отбора, у нас любой выпускник спортфака проходит футбол по моему на втором курсе, я больше чем уверен ни один из них ни чего нового не принес с собой по той же технологии тренирует так как одна школа и поставь любого учителя физкультуры все будет так же и результаты такие же, я полагаю решение проблемы посылать молодых по болашаку учиться в туда где есть футбол и начинать отбор детей и обучать их и соревноваться только в дальнем зарубежье.