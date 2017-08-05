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§ NG.kz
"Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег Веретенников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 июля костанайский клуб «Тобол» подписал на должность ассистента главного тренера Олега Веретенникова. В преддверии решающего третьего тура чемпионата Премьер-лиги Олег Веретенников рассказал российскому порталу life.ru о работе в костанайском клубе.
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* 112
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5317
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол бьется за деньги..
За еврокубки, за лигу чемпионов или там Лигу Европы бьются только тогда, когда плетутся не в хвосте мирового футбола, а где то находятся в его первой четверти хотя бы..
А потому только деньги..
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ТТС
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...




Отправлено: 05.08.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не чего не можете!Хватит нам вешать лапшу!Если не справляетесь с своей работай,собирайте чемоданы.....

Раман
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...




Отправлено: 05.08.17 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег Веретенников

Осторожнее, господа, так и убиться недолго.

* 112
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5317
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И да, как вы думаете на асфальтовом теплом покрытии играть в футбол?
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Reste
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...




Отправлено: 05.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желаю удачи Тоболу, какой приятный заголовок! Может будет как когда то и праздник футбола вернется на наш стадион!

Моуриньо
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...




Отправлено: 05.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже в десны не целуются!!

Али
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...




Отправлено: 05.08.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
- Тут всё будет зависеть от желания и амбиций игрока. В России полно хороших футболистов и молодых, и среднего возраста, не только именитых ветеранов.

что они их с таким рвением тянут, была бы там нормальная школа футбола, там такая же стандартная совковая технология подготовки и отбора, у нас любой выпускник спортфака проходит футбол по моему на втором курсе, я больше чем уверен ни один из них ни чего нового не принес с собой по той же технологии тренирует так как одна школа и поставь любого учителя физкультуры все будет так же и результаты такие же, я полагаю решение проблемы посылать молодых по болашаку учиться в туда где есть футбол и начинать отбор детей и обучать их и соревноваться только в дальнем зарубежье.

§ Обликоморале
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Reste:
праздник футбола вернется на наш стадион!

Он вернется только тогда, когда перестанут покупать игры и призовые места, а до этого по ходу путь еще долог.
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* Алиса
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3525
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.08.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Reste:
какой приятный заголовок!

А разве не обратили внимание Все новенькие тренеры и Ко, приходящие в Тобол - такие Цитата:
Reste:
приятные заголовки!
"создают, а через время - ....как-то так исчезают не исполнив Цитата:
Reste:
приятных заголовков!
:oops:

[Исправлено: Алиса, 05.08.2017 - 18:38]
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