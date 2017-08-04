Цитата: ТАНОМИ:

112-й себя идентифицирует с ублюдком. И остальных форумчан тоже... Окстись!!! (опомнись, приди в себя ...)

При чем ту ублюдки?

Ну не повезло, тебе в жызни везет постоянно?

Это наш коллега так сказать, как и мы в том плане, что спрятался от жизни, от реалий, ушел в интернет и на воле, как и мы, тоже не имеет понятия как ему жЫть..

Плюс молодость..

Как и Моше уехал в Челябинск..

Он как мы понимаешь?

И ему как и нам лишь бы пообсуждать в интернете..

И потому мы не должны набрасываться на одного из нас..

Должно же быть какое то достоинство.

С ним разберется суд, не мы и это будет справедливым решением..