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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 309 из 309«1...307308309
* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вашпе, учи мат. часть..
"Вами управляет тот, кто вас злит. "- Лао-Цзы.
Каюсь, что очень часто выступаю в этой роли я и не только для тебя.
:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то..
Прошлое ко мне вернулось бумерангом..
Тех кого я когда то обидел 8 и более лет назад в каких то там темах..
Значит Бог на Земле есть и он карает сейчас меня за мои обиды к моим коллегам?
Как я себя плохо чувствую, как каюсь и как хочу вернуть эти 10 лет назад, чтобы не обижать вас..
Путь мой недолог остался, на последнем отрезке жизненного пути, хочу успеть перед всеми покаяться и встать на колени - Простите меня..
Индивидуально..
На площади перед Акиматом..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять от Марика блудняк пошел))
Поди на грудь принял..
Какие то то 8 лет вспоминает, то 10.
Ау, кого он тут тогда обидел?
То он ничего не помнит, то чот аж по годам вспомнил)))
жжот, правда разбавляя бредом.
меня хоть не приплетай к своим 8-10 летним назад баталиям..я ващпе 5 лет назад здесь реганый..гыы))
От тебя прет, а веть есчо не Новый Гот...
Цырк-шапито, но как то антрепризы твои печальны.
Тепереча я ужо с чистой совестью могу на основе твоих постов, особенно касаемых меня , сказать ччто ты не только Пуп, но есчо и лгун и брехун каких поискать на этом сайте нано.
Ну лано, я то добрый в отличии от тебя..
как всегда, знаю ху из ты,̶б̶о̶л̶ь̶н̶о̶й̶ ̶п̶о̶ ̶с̶у̶т̶и̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶,̶ ̶д̶а̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶и̶ ̶д̶у̶ш̶е̶в̶н̶о̶, твой этот бред, спокойно меж ушей пропускаю.
ты главное, писал бы как не путь уже позабористей...
а то твоё нытье и повторение из поста в пост одного и тоже, немножко так надоедает..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, сколько нам открытий нудных
Готовит Форума тут дух
И месть, дитя ошибок трудных,
Людишек парадоксов друг,
И зло они изобретают
И оскорбленья созидают
Блажен и гений только так,
Один – глупец, другой – дурак..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять от Марика блудняк пошел)

Ну я то тебя обидел..
Ну 5 лет назад какая разница?
Вас всех что, разве как то упомнишь?
Вас много, я один, вы как то там прилетели, обиделись и вылетели, вас запоминать то зачем?
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1111
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Путь мой недолог остался, на последнем отрезке жизненного пути


Хоспоти, как слезливый алкаш. :-) Марик, ставлю 666 баксов, что ты еще лет десять, как минимум, попортишь нам нервы. :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5315
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Марик, ставлю 666 баксов, что ты еще

Через десять лет Омерики не станет, сам же знаешь, загнивающий капитализьм и все такое..
Так что не нужно вот лапшу вешать, доллара не будет!
Будет только валюта таможенного Союза - Суслик..
Совсем как мы тут..
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Genesis
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 05.08.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

Он еще и переживет тут всех :-)
Так что, М.З., кончай дурку гнать и вперед, купаться на каратомары!
:lol:

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 05.08.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это уже беспредел в исполнении 112.
остановить пара уже.
сколько можно,это же блог его.

* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот еще один интересный вопрос к администрации и модераторам ?
Как в закрытых темах, появляются новые комментарии ? :lol: :lol: :lol:
Реально дюже интересно )))
Поди от лукавого ? 8-)
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3524
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.08.17 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как в закрытых темах, появляются новые комментарии ?

это НЛО, серые, зеленые человечки))))
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну я то тебя обидел..

Не дождешься ни разу))
Тебе хоть в лоб, хоть по лбу.
Вообще о таких персонах, люди в некоторых интересных учреждениях, аж целые диссертации пишут.
Типо " Клинико-динамические характеристики негативных расстройств отягощенные параноидальной формой нарциссизма." ))
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Одним словом " матрица", я в неё как то больше верю)))
...буквально все заполонила..
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Ответить Новый топик
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