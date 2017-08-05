Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4623





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3329

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:00 Опять от Марика блудняк пошел))

Поди на грудь принял..

Какие то то 8 лет вспоминает, то 10.

Ау, кого он тут тогда обидел?

То он ничего не помнит, то чот аж по годам вспомнил)))

жжот, правда разбавляя бредом.

меня хоть не приплетай к своим 8-10 летним назад баталиям..я ващпе 5 лет назад здесь реганый..гыы))

От тебя прет, а веть есчо не Новый Гот...

Цырк-шапито, но как то антрепризы твои печальны.

Тепереча я ужо с чистой совестью могу на основе твоих постов, особенно касаемых меня , сказать ччто ты не только Пуп, но есчо и лгун и брехун каких поискать на этом сайте нано.

Ну лано, я то добрый в отличии от тебя..

как всегда, знаю ху из ты,̶б̶о̶л̶ь̶н̶о̶й̶ ̶п̶о̶ ̶с̶у̶т̶и̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶к̶,̶ ̶д̶а̶ ̶е̶щ̶е̶ ̶и̶ ̶д̶у̶ш̶е̶в̶н̶о̶, твой этот бред, спокойно меж ушей пропускаю.

ты главное, писал бы как не путь уже позабористей...

а то твоё нытье и повторение из поста в пост одного и тоже, немножко так надоедает..