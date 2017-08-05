Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4621





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3323

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:17 А вашпе, учи мат. часть..

"Вами управляет тот, кто вас злит. "- Лао-Цзы.

Каюсь, что очень часто выступаю в этой роли я и не только для тебя.

