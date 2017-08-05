112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4606





(Пользователи) Сообщений: 5311

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:02 До поры до времени да, но это только когда есть общий раздражитель, враг..

А врага не будет, ну пример с мисс Скандалисткой посмотри, с мистером Спортлото, они побежали туда с жалобами, их приняли и все такое, напоили как говорится и выкормили и что?

А им показалось там скушно и они начали обострять свои уже личные жалобы и стенания..

Одного отправили играть в одноименную игру, другую мягко попросили, выполняй наши правила иначе пшла вон отсюда..

И вот они приперлись тогда за ругачкой ко мне..

Я им сразу сказал, вы тут мне не нужны..

И вот теперь, снова побежав туда, они начали исполнять хоть какие то Правила..

Это называется Порядок..

Хаос и беспредел тут никому не нужен, ни мне ни тем более Уважаемому..

Мы как два полюса, намагничиваем и размагничиваем хаотические частички, чтобы они двигадись в определенном, предсказуемом направлении и не важно минус это или плюс..