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Страница 308 из 309«1...306307308309»
§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До поры до времени да, но это только когда есть общий раздражитель, враг..
А врага не будет, ну пример с мисс Скандалисткой посмотри, с мистером Спортлото, они побежали туда с жалобами, их приняли и все такое, напоили как говорится и выкормили и что?
А им показалось там скушно и они начали обострять свои уже личные жалобы и стенания..
Одного отправили играть в одноименную игру, другую мягко попросили, выполняй наши правила иначе пшла вон отсюда..
И вот они приперлись тогда за ругачкой ко мне..
Я им сразу сказал, вы тут мне не нужны..
И вот теперь, снова побежав туда, они начали исполнять хоть какие то Правила..
Это называется Порядок..
Хаос и беспредел тут никому не нужен, ни мне ни тем более Уважаемому..
Мы как два полюса, намагничиваем и размагничиваем хаотические частички, чтобы они двигадись в определенном, предсказуемом направлении и не важно минус это или плюс..
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1110
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Неделю не появляться на форуме, не под каким соусом..


Ну зачем ты, он же сейчас тебе счет выставит. Для того чтоб не появляться тут ничего делать не надо, а там где надо - он позорно слился.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Для того чтоб не появляться тут ничего делать не надо, а там где надо - он позорно слился.

Вот ..
Очередной пример направленного воздействия..
Человечек стал управляем и потому легко предсказуем, что он скажет тут на форуме и с кем будет..
Называется это Порядком..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
он же сейчас тебе счет выставит

Главное шоб не биткоинах ))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непредсказуемые есть, и это вносит иногда небольшую путанницу, с их непонятным и главное Своим Мнением..
Например их Уважаемых это конечно же Добринцофф, Серый..
Из остальных есть некоторые так же..
Их мало, но они есть..
Странно да, что есть еще какой то пласт людишек у кого мнение Свое?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цивилизованные нации. Неделя мужской моды. Лондон.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поразительно!
Им там до того скушно, что они берут уже цытаты Бывалого полугодовой давности и ... дискутируют с этими цитатами!
О том что очередная Шурыгина, просто по нужному национальному признаку там что то в интернете накалякала..
С кем бы она так сказать переспала..
Все.
В очередной раз они Бывалого выиграли в споре!
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3522
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.08.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цивилизованные нации. Неделя мужской моды. Лондон.

но при этом всем - им аплодируют и возносят до небес, а кто-то и подражает. Ни один не скажет,что это уродство и т.п )) По сути у нас (на не неделе моды, а в миру)также происходит)))

[Исправлено: Алиса, 05.08.2017 - 14:51]
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Как можно заметить то, что замазано красным. Насчот оскорблений, да было дело..Когда ты имел тут 10 аккаунтов и костерил меня с полноправного, да и сейчас завуалированно это продолжаешь. Тут не отвертишься, я знаю. Одно то что ты во мне врага видишь, ужо достаточно. :lol:
Цитата:
112:
Не помнишь?

Не а, меня тоже по ходу не было))
А уж в этом годе тем более, так шта ничего не знаю..

Цитата:
112:
Ты хочешь хаоса?

Очена)) Так ты што пуп земли и центр мироздания ?
Цитата:
112:
начал кидаться на простыню, хотя того нет?

Вот, опять..адекватный ответ, называют кидаться и это, я стиль письма простынкина изучил за много лет, так шта тут без вариантов. Кста, насчет тех же обвинений, ты ужо тут сам лично заявлял в мою сторону в таком же стиле, точнее по твоему говоря кидался..мдя..ну шо ты раз за разом палишься..товарисч Пупкин?)))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Насчот оскорблений, да было дело..Когда ты имел тут 10 аккаунтов и костерил меня с полноправного

Господи..
Я ведь даже тебя тогда и не плмню..
Воон оно что Михалыч..
Так ты Первый Мститель у нас на деревне...
Вот чьерт побьери, я даже и месяц проходит, а забываю насчет кого там и в каких ветках дискутировал..
Вы же Мстители не забываете этого..
В этом ваша и проблема, ога, советую и дальше кучковаться против меня, если вас раньше лет 8 назад чем то обидел..
А еще лучше игнорить меня..
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:02
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Патамушто пример берут с глянцевых витрин и обложек, и как папуасы рады бусам и всему яркому.
А некоторые вашпе ждут манны небесной от сей "цивилизации".
Вот например, попалась в ФБ интересная заметка.
Она немножко о другом, но суть халявы о какой мечтают наши ура-патриоты, раскрывает ясно.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:06
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Мститель это ты, чего мне к тебе примазываться.
Опять и как всегда, усе переиначиваешь.
А уж как бросаешь ...но на вентилятор, то этого мастерства по ходу, у тебя уже не кому не отнять))
Насчет обид, ужо говорил, в отличии от тебя и твоей шайки, ващпе не умею этого, просто улыбаюсь и указываю на ваши ляпы и огрехи. Такшта снова мимо, как не пытайся, выдать свое желаемое за действительное. Это тебе не тут там того самого, вот))
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 15:17
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 308 из 309«1...306307308309»
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