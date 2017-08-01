Цитата: мимка:



да это какой то неудачник на приоре досрочно окончивший свою карьеру.

Погоди еще. Может быть окажется, что этот сотрудник полиции был на особо важном задании (гражданская машина и одежда - в целях конспирации) и в какой-то момент начал вести погоню за особо опасным преступником (на след которого выходили очень долго, поэтому раздумывать и смотреть на светофоры уже было некогда), угрожавшему самой государственности республики и лично её лидеру, жертвуя собственным сном, рискуя собственным автомобилем и жизнью...При таких раскладах еще и медаль нужно дать, за доблесть и отвагу.