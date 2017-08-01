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≡ Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудник ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был сотрудник ИВС УВД Костаная - Прокуратура Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданное продолжение получила громкая авария, которая произошла около 6 часов утра на пересечении улиц Баймагамбетова и Л.Беды. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, за рулем автомобиля марки «Лада Приора» находился сотрудник полиции.
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Рихард
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 11:14
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3674
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 02.08.17 - 12:02
Комментарий удален модератором.
Профайл

Читатель 1
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это по "неосторожности"???!!! Он с.... нёсся на красный с такой скоростью целенаправленно!!! В Германии за такое пожизненно дали! Предлагаю обратить внимание на формулировку "по неосторожности" и в данном случае её отменить

§ Elle
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Elle


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 10.04.17
Отправлено: 02.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Вот читаю комментарии, а чувство как-будто соискателей на звание "Капитан-очевидность" слушаю(включая себя)...Все понятно без слов.
Соболезнования родным погибшего.
Позор системе.

Ну а что тут еще сказать, как если только не отметить свое негодование и сожаление о смерти человека? В соц.сетях в таких случаях ставят какую-нибудь точку в комментах или галочку, чтобы просто постоять, послушать. :-x
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Александр
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все происходит от чувства власти, наглости и безнаказанности. В других странах дальнего зарубежья себе такого не позволяют.

§ sascha82
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
sascha82


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 02.08.17
Отправлено: 02.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это все происходит от чувства власти, наглости и безнаказанности. В других странах дальнего зарубежья себе такого не позволяют.
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мимка
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да это какой то неудачник на приоре досрочно окончивший свою карьеру. Иманды болсын таксисту

Серж
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 02.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ждем версию о сердечном приступе ///////...

[Исправлено: DrDjekel, 02.08.2017 - 18:00]

§ Моше
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4328
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 02.08.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимка:

да это какой то неудачник на приоре досрочно окончивший свою карьеру.

Погоди еще. Может быть окажется, что этот сотрудник полиции был на особо важном задании (гражданская машина и одежда - в целях конспирации) и в какой-то момент начал вести погоню за особо опасным преступником (на след которого выходили очень долго, поэтому раздумывать и смотреть на светофоры уже было некогда), угрожавшему самой государственности республики и лично её лидеру, жертвуя собственным сном, рискуя собственным автомобилем и жизнью...При таких раскладах еще и медаль нужно дать, за доблесть и отвагу.
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Джилан
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 05.08.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где имя преступника-то? Почему статья названа "Вторым участником ДТП..", но говорится все-равно о погибшем таксисте?

Реке
Re: Вторым участником ДТП, в котором погиб таксист, был...




Отправлено: 05.08.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имя преступника - государственная тайна
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