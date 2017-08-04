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§ NG.kz
Ни пройти, ни проехать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы проживает в частном секторе военного городка и как Вы, наверное, знаете сейчас кладут асфальт на улице Сибирская. Это конечно очень хорошо, но страдают прилегающие улицы. В частности, наша проезд Карла Маркса. Дело в том, что бригада, которая лежит асфальт пустили трактор по проезду и счистили якобы все бугры.
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§ 112
Re: Ни пройти, ни проехать
112


(Пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем вам там асфальт, чтобы бухие на приорпх детишек давили?
На Наримановку посмотри, уже более 20ти смертей с того времени как сделали дороги там..
Профайл

nemes
Re: Ни пройти, ни проехать




Отправлено: 04.08.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зачем вам там асфальт,

Не,ну ты посмотри на этих буржуев-виллы себе понастроили,а не щебень тиинок жалко! :lol:

Житель
Re: Ни пройти, ни проехать




Отправлено: 04.08.17 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Осталось 2 года, нужно подождать обещанного!

Всем общий
Re: Ни пройти, ни проехать




Отправлено: 05.08.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
а не щебень тиинок жалко!

А это должно делать государство.Они вообщем так считают.
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