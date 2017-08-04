Цитата: 112:

Все это я так думаю делает дивная таблетка под названием Небилет..



Ты бы с ней поаккуратнее, у неё есть ещё одна неприятная для мужчин активного возраста побочка :)



Цитата: 112:

Сегодня днем чуть не окочурился..

Пил чай с лимоном, писал коммент как раз и за столом начал заваливаться..

Давление со 135ти упало до 104х..



Береги себя.