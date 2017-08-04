Обликоморале Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского... #31





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3317

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Цитата: их проблемы:



Простынка ты бывалая, чего перелогинилась?

Ух тыж как раздухарился - мочить. Спишь и видишь ?

Цивилизованные государства это какие ? Те кто кто развязывает по миру войны и локальные конфликты, устраивали и устраивают геноцид целых наций и народностей. Ты думаешь им Казахстан в качестве очередной заварушки не понадобится? Хотя мне кажется, ты только рад будешь этому. Особенно, апосля твоих слов подчистить. Чем ты сейчас лучше тех, кто в НКВДшных тройках, принимал не верные решения?

Тысячи таких вот псевдопатриотов в манере, больше уместной для человека с дубинкой, навязывают свои правила обществу. В основе которых — тотальное неприятие к другому, не такому, как они.Но почему кто-то надумал, будто он вправе решать за других людей, что хорошо и что плохо, что праведно ? На каких основаниях?

Другие как Пэтрик, сюда таскают портянки, которые уже сотни раз исковерканы и переписаны, поэтому по сути далеки от истины. А когда им задаешь в лоб вопросы, они от них увиливают, продолжая гнать свою волну ненависти.

Знакомая ужо пестня, 25 лет с лишним слышимая.

И прежде чем тут начинать кого то огульно обвинять, вы уж тогда поглубже и по качественней изучите историю. Что. где, как и когда. А то у вас все по заголовкам и однобоко. Отакота в общем, я все сказал. А вы можете дальше пакостить и злословить, так как все ваши вбросы сюда, ну никак не назвать по другому.

Сезон лжи и провокаций, считается открытым )