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≡ Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 12:18
Перед матчем они вывесили огромный баннер с нацистом, приставившим пистолет к голове ребенка. Футбольные фанаты варшавского клуба «Легия» грандиозным перфомансом отдали дань памяти трагическим событиям 1944 года. Перед матчем Лиги чемпионов с «Астаной» болельщики польской команды вывесили огромный баннер. На нем был изображен нацист, приставивший пистолет к голове ребенка.
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§ Ваш земляк
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1075
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.17 - 12:24
Цитата:
пэтриот:
Почитайте архивы

Ну так Солженицын тоже архивами оперировал, а когда подвели орган к носу, заднюю включил. Интересная история с этими архивами выходит - то миллионы сидели и были расстреляны, то десятки тысяч.
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§ Обликоморале
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3317
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:31
Цитата:
их проблемы:

Простынка ты бывалая, чего перелогинилась?
Ух тыж как раздухарился - мочить. Спишь и видишь ?
Цивилизованные государства это какие ? Те кто кто развязывает по миру войны и локальные конфликты, устраивали и устраивают геноцид целых наций и народностей. Ты думаешь им Казахстан в качестве очередной заварушки не понадобится? Хотя мне кажется, ты только рад будешь этому. Особенно, апосля твоих слов подчистить. Чем ты сейчас лучше тех, кто в НКВДшных тройках, принимал не верные решения?
Тысячи таких вот псевдопатриотов в манере, больше уместной для человека с дубинкой, навязывают свои правила обществу. В основе которых — тотальное неприятие к другому, не такому, как они.Но почему кто-то надумал, будто он вправе решать за других людей, что хорошо и что плохо, что праведно ? На каких основаниях?
Другие как Пэтрик, сюда таскают портянки, которые уже сотни раз исковерканы и переписаны, поэтому по сути далеки от истины. А когда им задаешь в лоб вопросы, они от них увиливают, продолжая гнать свою волну ненависти.
Знакомая ужо пестня, 25 лет с лишним слышимая.
И прежде чем тут начинать кого то огульно обвинять, вы уж тогда поглубже и по качественней изучите историю. Что. где, как и когда. А то у вас все по заголовкам и однобоко. Отакота в общем, я все сказал. А вы можете дальше пакостить и злословить, так как все ваши вбросы сюда, ну никак не назвать по другому.
Сезон лжи и провокаций, считается открытым )
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Гость
Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания




Отправлено: 05.08.17 - 12:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания




Отправлено: 05.08.17 - 12:51
Комментарий проходит проверку.
Тема закрыта
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