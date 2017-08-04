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Ответить Новый топик
Страница 307 из 307«1...305306307
глас народа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.08.17 - 23:59
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6492
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все это я так думаю делает дивная таблетка под названием Небилет..


Ты бы с ней поаккуратнее, у неё есть ещё одна неприятная для мужчин активного возраста побочка :)

Цитата:
112:
Сегодня днем чуть не окочурился..
Пил чай с лимоном, писал коммент как раз и за столом начал заваливаться..
Давление со 135ти упало до 104х..


Береги себя.
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.17 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик ты давай завязывай хулиганить. 17 лет пил и бац резко бросил. Незя так. Вот видишь уже давление скачет. Организм твой трясет. Так и загнутся не долго. Давай прими немного. Лиля будет непротив я думаю.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3317
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Спасибо, в очередной раз за твои посты.
Посмешил немного. Этого в принципе и ожидал.
Присутствия нарциссизма и легкой шизы прям таки на литцо.
Завязывай ужо с этим ))
Тебя поди за маты красным мажут, нервы и психоз в коментах.
Но ни как не за конструктивную критику.
Ну, а нытье, так это все твое..особенно про ТС и Россию. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3317
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и свежие новости из России.
Особо обсуждаемые сейчас и касающиеся их наиболее прогрессивной молодежи.
Очевидными проблемами судоремонтного завода Лиза Пескова назвала недостаточность розового цвета в цехах и отсутствие аккаунта в Инстаграмме.
Когда ей задали вопрос, насколько она сведуща в этом производстве, прозвучал достойный ответ :
- "В судопроизводстве я разбираюсь, ходила на якорные курсы, читала много стихов о море"
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, понял..
Мне надо было 2,5, я выпивал 5, в два раза больше Небилета..
Потому наверно и трясло..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тебя поди за маты красн

Пока ни разу не материл ни администрацию, ни модеров, даже не обзывал их Хабаром..
Странно да?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1075
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.17 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я уже давно об этом- говорю

У Дракоши кнопочку "-" заело на клавиатуре. Помогите ему!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
В блоге Уважаемого опять жалобы на меня и бесконечные разговоры обо мне и какой то желтой прессе, нашей Бузовой или Шурыгиной..
Но больше обо мне..
Это радует..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3317
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Я разве сказал материть модоров и администрацию ?
Речь шла об обычных пользователей форума, ты как всегда все по обыкновению, перевернул с ног на голову.
Сапсем сапсем плохой стал, дя ?
Может все же побережешь себя, от баталий на форуме ?
В больничку ляжешь, чего попьешь, покапаешь ?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Дракоши кнопочку "-" заело на клавиатуре. Помогите ему!

Вот у тебя вот заело как заело..
Долго еще Уважаемому будешь на меня жалобами лить?
Сам то как с этим, психологически справиться не можешь и ищешь хоть какой то поддержки?
Для себя?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3317
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но больше обо мне..
Это радует..

Но тыж Звязда..
Без тебя ужо нивкуда...
А может давай эксперимент ?
Не знаю правда выдержишь ты или нет ?
Неделю не появляться на форуме, не под каким соусом..
Представь как уважаемых, полноправных, серых троллей будет корежить ?
Возможно даже администрацию с модераторами и меня тоже..
А ..тема ?
Не давай ответ сразу...подумай на досуге. :-)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:45
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:48
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 307 из 307«1...305306307
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