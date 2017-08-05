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"Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег Веретенников
NG.kz

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Сообщений: 29144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 июля костанайский клуб «Тобол» подписал на должность ассистента главного тренера Олега Веретенникова. В преддверии решающего третьего тура чемпионата Премьер-лиги Олег Веретенников рассказал российскому порталу life.ru о работе в костанайском клубе.
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* 112
Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег...
112


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Сообщений: 5300
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 05.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тобол бьется за деньги..
За еврокубки, за лигу чемпионов или там Лигу Европы бьются только тогда, когда плетутся не в хвосте мирового футбола, а где то находятся в его первой четверти хотя бы..
А потому только деньги..
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