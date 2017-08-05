112 Re: "Тобол" бьется за выход в еврокубки" - Олег... #1





(Пользователи) Сообщений: 5300

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:25 Тобол бьется за деньги..

За еврокубки, за лигу чемпионов или там Лигу Европы бьются только тогда, когда плетутся не в хвосте мирового футбола, а где то находятся в его первой четверти хотя бы..

А потому только деньги..