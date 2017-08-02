Цитата: 112:

Так сказал же, 2 года..

Что, не успеют покласть?

Марик! Ты читать Букварь не пробовал?

Он же ужо объявил Набережная сделана.

Далее коммент появился, что она расковыряна.

Затем ты фото выложил, и я отлично вижу, что это именно Набережная.



По полкам раскладываю:

Аким

Цитата: реконструированы улицы Лермонтова, Набережная,



Цитата: Сеня:

Набережную и Сьянова зачем вскрыли полностью перегородив движение? Утром-вечером пробка аж на 3 квартала...а на этих улицах ни одного рабочего.



После этого появляется фото расковырянной Набережной.



Цитата: 112:

Что, не успеют покласть?

Ну ладно давай подумаем об этом!

Кто же ему теперь поверит?

Разве только то глупое стадо для отчётов, которому макаронные изделия на уши наложили?





Чую завтра сделают вид, что ничего не произошло, а если кто вопросы задавать будет, то выяснится, что это всё водитель номера вверх ногами случайно прикрутил, от этого навигация в машине неправильно вверх ногами работать начала и привезла вместо Набережной на "Майлину"







[Исправлено: Серый волк, 02.08.2017 - 14:13]