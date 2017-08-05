Цитата: Алиса:

"Сначала немного непривычно, но чем больше прочитываешь – тем проще и понятнее", — поделилась она.



Отличная новость - оказывается, если писать по казахски транслитом - всё таки можно как-то прочитать и даже понять!

Это победа! Шах и мат, ватники!



У меня ощущение, что многих вокруг натурально бараны покусали :(



Цитата: ...:

Что-то слишком много обломов с кириллицей,



Где?



Цитата: ...:

С каких пор ты, валёк ,с мненьем чьим-то считаться начал?



Мне мнение окружающих интересно всегда, правда не всех, что правда то правда.



Цитата: ...:

А я вот считаю



Личное мнение это прекрасно, было бы ещё неплохо его на чём-то основывать.



Цитата: ...:

а двуязычие не приведет ни к чему хорошему.То есть в обиходе можно говорить хоть на десяти языках,но государственный ОДИН!



Вот прямо сейчас где-то громко заплакали англо- и франкоязычные канадцы.

А финны, которых заставляют учить второй государственный шведский, вообще в ярости - а что, так можно было?!