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Куратор темы: Валентин
§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
"Сначала немного непривычно, но чем больше прочитываешь – тем проще и понятнее", — поделилась она.


Отличная новость - оказывается, если писать по казахски транслитом - всё таки можно как-то прочитать и даже понять!
Это победа! Шах и мат, ватники!

У меня ощущение, что многих вокруг натурально бараны покусали :(

Цитата:
...:
Что-то слишком много обломов с кириллицей,


Где?

Цитата:
...:
С каких пор ты, валёк ,с мненьем чьим-то считаться начал?


Мне мнение окружающих интересно всегда, правда не всех, что правда то правда.

Цитата:
...:
А я вот считаю


Личное мнение это прекрасно, было бы ещё неплохо его на чём-то основывать.

Цитата:
...:
а двуязычие не приведет ни к чему хорошему.То есть в обиходе можно говорить хоть на десяти языках,но государственный ОДИН!


Вот прямо сейчас где-то громко заплакали англо- и франкоязычные канадцы.
А финны, которых заставляют учить второй государственный шведский, вообще в ярости - а что, так можно было?!
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Страница 21 из 21«1...192021
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