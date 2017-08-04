Цитата: Карамерген:

А что там с куриным мясом и металло-прокатом арматуры? Чего-то в отчетах на хвалятся)))

Сейчас это проходит под одним проектом! Точно не знаю как называется:то ли мраморно-арматурный кластер,то ли арматурно-мраморная курятина. Все движения по проекту происходят в скрытом режиме,чтобы нанести неожиданный удар "северному соседу" или ранчам бразильских мучачо-кавбойцам.