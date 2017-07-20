Большое интервью с Айдосом Сарымом по поводу перехода на латиницу
Отдельные цитаты:
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Казахский язык пополнился новыми буквами, нынешний казахский алфавит является русско-казахским. Было подорвано здоровье нашего языка. Официально закрепленные орфографические и орфоэпические нормы сводились к формуле «как читается на русском языке, так должно читаться и на казахском».
Это навредило языку, стало очередным этапом русификации казахов, помешало внедрению заимствованных слов.
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Тема обсуждается более 20 лет. Предложено более 100 вариантов алфавита. Я вижу интерес со стороны бизнеса. Есть несколько компаний, которые занимаются IT-технологиями, они уже сейчас говорят: «Дайте нам пару алфавитов и мы внедрим латиницу, чтобы люди могли тестировать». Но ещё надо посмотреть, насколько удобны эти алфавиты будут с точки зрения размещения на клавиатуре, кодировки и т. д.
Это.. просто.. пять! И какая группа инвалидности теперь?
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Валентин: А я точно такую же мысль неоднократно озвучить постеснялся.
Ну это очевидно, на самом деле. Конечно, идея не обязательно принадлежит этой "интеллигенции", но ее представители радостно поддерживают переход, так как процесс можно затягивать годами (а может и на десятилетия, как видят они в своих мечтах), получая бабло из бюджета. Такая вот форма паразитизма.
Валентин: Поэтому и бьётся аки лев за расширение своей кормовой базы, самый простой способ при этом - сократить число говорящих на русском.
Да не думаю, что дело в этом. Ну сократят они число говорящих на русском.. Что дальше? Все разойдутся по своим делам и про эту "интеллигенцию" никто и вспоминать не будет, вот прям как сейчас. Чтобы вспоминали - необходим какой-то качественный продукт, результат их труда. То что они делают сейчас обличает их с головой - товарищи просто хотят нажиться на переменах, другого в их головах просто нет. И то, что они не шибко востребованы их беспокоит очень мало, на самом деле. Зачем быть востребованными, если можно пролоббировать никому не нужные изменения и годами жить на бюджете?
Что-то слишком много обломов с кириллицей,то прибалты,то теперь вроде бы верные вассалы,коих считать привыкли "младшими братьями".С каких пор ты, валёк ,с мненьем чьим-то считаться начал? А я вот считаю что госязык должон быть у любого гос-ва,а двуязычие не приведет ни к чему хорошему.То есть в обиходе можно говорить хоть на десяти языках,но государственный ОДИН!
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