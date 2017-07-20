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Страница 20 из 21«1...18192021»
Куратор темы: Валентин
Нурлан Алтынкутакбай
Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 21:55
Комментарий удален модератором.

1
Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 22:04
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 20.07.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм. Для осеннего обострения вроде бы ещё рановато. Хотя погода, конечно, может это объяснять.
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Голос Совести
Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 20.07.17 - 22:28
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 21.07.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ведь национально мыслящий лидер никак не может сам всерьёз предлагать оставить отсталую кириллицу вместо перехода на сиятельную латиницу!

На денежном подсосе у России этот национально мыслящий лидер сидит, вот и поет в дуду как надод не ему, а тому кто девушку ужинает.
Чего ты в этом находишь хорошего - непонятно.

§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 21.07.17 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
На денежном подсосе у России этот национально мыслящий лидер сидит, вот и поет в дуду как надод не ему, а тому кто девушку ужинает.
Чего ты в этом находишь хорошего - непонятно.


Ты считаешь, что тебе виднее чем Атамбаеву, что на самом деле нужно Киргизии и киргизам?!
А ты, опытный.
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большое интервью с Айдосом Сарымом по поводу перехода на латиницу

Отдельные цитаты:

Цитата:
Казахский язык пополнился новыми буквами, нынешний казахский алфавит является русско-казахским. Было подорвано здоровье нашего языка. Официально закрепленные орфографические и орфоэпические нормы сводились к формуле «как читается на русском языке, так должно читаться и на казахском».

Это навредило языку, стало очередным этапом русификации казахов, помешало внедрению заимствованных слов.


Цитата:
Тема обсуждается более 20 лет. Предложено более 100 вариантов алфавита. Я вижу интерес со стороны бизнеса. Есть несколько компаний, которые занимаются IT-технологиями, они уже сейчас говорят: «Дайте нам пару алфавитов и мы внедрим латиницу, чтобы люди могли тестировать». Но ещё надо посмотреть, насколько удобны эти алфавиты будут с точки зрения размещения на клавиатуре, кодировки и т. д.


https://365info.kz/2017/08/perehod-na-latinitsu-obshhestvo-dolzhno-pomoch-gosudarstvu-ekspert/

Интересное интервью, рекомендую прочитать.
Общая ситуация ровно та же что и до этого: хоть к чёрту лысому, лишь бы подальше от кириллицы и русского языка.
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И внезапно удар под дых, когда ничто не предвещало:

Цитата:
На самом деле за проектом перехода на латиницу стоят не какие-то внешние силы, а казахстанская интеллигенция, которая стремится таким образом обеспечить себя занятостью и бюджетными средствами.

Марат Шибутов, политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане.


А я точно такую же мысль неоднократно озвучить постеснялся.
Слишком некрасиво и обидно она звучит, потому что.
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§ JereK
Re: Про кириллицу и латиницу
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.08.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Было подорвано здоровье нашего языка.


Это.. просто.. пять! И какая группа инвалидности теперь? :lol:

Цитата:
Валентин:
А я точно такую же мысль неоднократно озвучить постеснялся.


Ну это очевидно, на самом деле. Конечно, идея не обязательно принадлежит этой "интеллигенции", но ее представители радостно поддерживают переход, так как процесс можно затягивать годами (а может и на десятилетия, как видят они в своих мечтах), получая бабло из бюджета. Такая вот форма паразитизма.

[Исправлено: JereK, 04.08.2017 - 17:46]
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.08.17 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
ее представители радостно поддерживают переход, так как процесс можно затягивать годами


Я несколько другое имел в виду.

Наша национальная интеллигенция востребована не только лишь среди всех граждан, мало среди кого она востребована, скажем прямо.

Поэтому и бьётся аки лев за расширение своей кормовой базы, самый простой способ при этом - сократить число говорящих на русском.
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§ pandit
Re: Про кириллицу и латиницу
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 190
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 04.08.17 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ползучая языковая национализация" - где-то на просторах встретил выражение о ситуации у нас в стране, запомнилось...
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§ JereK
Re: Про кириллицу и латиницу
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1107
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 04.08.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Поэтому и бьётся аки лев за расширение своей кормовой базы, самый простой способ при этом - сократить число говорящих на русском.


Да не думаю, что дело в этом. Ну сократят они число говорящих на русском.. Что дальше? Все разойдутся по своим делам и про эту "интеллигенцию" никто и вспоминать не будет, вот прям как сейчас. Чтобы вспоминали - необходим какой-то качественный продукт, результат их труда. То что они делают сейчас обличает их с головой - товарищи просто хотят нажиться на переменах, другого в их головах просто нет. И то, что они не шибко востребованы их беспокоит очень мало, на самом деле. Зачем быть востребованными, если можно пролоббировать никому не нужные изменения и годами жить на бюджете?
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§ Валентин
Re: Про кириллицу и латиницу
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6490
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 05.08.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Да не думаю, что дело в этом. Ну сократят они число говорящих на русском.. Что дальше?


Я дальше развивать мысль не буду, получится слишком уж обидное(
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§ Алиса
Re: Про кириллицу и латиницу
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3521
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.08.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже "реклама" пошла в ход
https://ru.sputniknews.kz/video/20170804/2930174/devushka-chitaet-na-latinice-izdannuyu-80-let-nazad-knigu-na-kazahskom-yazyke.html
Девушка читает на латинице изданную 80 лет назад книгу на казахском языке
"Сначала немного непривычно, но чем больше прочитываешь – тем проще и понятнее", — поделилась она.
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...
Re: Про кириллицу и латиницу




Отправлено: 05.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то слишком много обломов с кириллицей,то прибалты,то теперь вроде бы верные вассалы,коих считать привыкли "младшими братьями".С каких пор ты, валёк ,с мненьем чьим-то считаться начал? А я вот считаю что госязык должон быть у любого гос-ва,а двуязычие не приведет ни к чему хорошему.То есть в обиходе можно говорить хоть на десяти языках,но государственный ОДИН!
Ответить Новый топик
Страница 20 из 21«1...18192021»
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