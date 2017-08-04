Цитата: Обликоморале:

Это они тебе подобны, ты уж за других тут не озвучивай солидарность ))))

Хватит ужо смешить нарот и выгор

Как они только мне?

Ты, Уважаемый, мисс Скандалистка и Жерек, все мы прячемся в своем "блоге", под названием интернет..

Все уходим из реалий и каких то жизненных ситуаций сюда..

Так что не надо вот..

Наш коллега, которому просто не повезло, не надо отгораживаться от своих..