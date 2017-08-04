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≡ Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней девочке в глаз, направлено в суд		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней девочке в глаз, направлено в суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обвинительный акт по уголовному делу Арзула Гаджиева утвержден процессуальным прокурором и направлен в Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области.
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§ Обликоморале
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Эта шта было ?
Ты так завуалировано предлагаешь еще ему денег подкинуть?
Цитата:
Иван:
видео выпусков и УМЫШЛЕННОЙ подготовкой чего-то более брутального

Не знаю, не видел, не слышал. Сча в в инсте, ВК, на ютубе, выложи с десяток видео и ты всё уже видео блогер ?
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§ 112
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5289
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты так завуалировано предлагаешь еще ему денег подкинуть?

Я ничего не предлагаю, должна же у нас быть коллективная солидарность с себе подобными?
Как у журналистов, полицейских, врачей, госслужащих..
Негласная Этика, поддерживать таких как мы блогероф?
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§ Обликоморале
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
себе подобными?

Это они тебе подобны, ты уж за других тут не озвучивай солидарность ))))
Хватит ужо смешить нарот и выгораживать преступивших закон.
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§ 112
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5289
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это они тебе подобны, ты уж за других тут не озвучивай солидарность ))))
Хватит ужо смешить нарот и выгор

Как они только мне?
Ты, Уважаемый, мисс Скандалистка и Жерек, все мы прячемся в своем "блоге", под названием интернет..
Все уходим из реалий и каких то жизненных ситуаций сюда..
Так что не надо вот..
Наш коллега, которому просто не повезло, не надо отгораживаться от своих..
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§ жертва аборта
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...
жертва аборта


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 04.08.17
Отправлено: 04.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что можно сказать? во первых личность ПРЕСТУПНИКА, наглость и вседозволенность , это раз, второе чувство безнаказанности, это два, видимо привык что отец дома мать бьет, хотя у кавказских народов женщин мало где вообще бьют. дальше, НЕ оказал помощи, утяжелил вину. он видимо не понимал что стреляет в человека! "я шмальну и меня не посадят!" Как раз за это одно надо было на 75 суток арестовать и 8000000 штраф впаять, моральный урод. надеемся на киче ему укажут его место.
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ТАНОМИ
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...




Отправлено: 04.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Наш коллега, которому просто не повезло, не надо отгораживаться от своих..

"Просто НЕ ПОВЕЗЛО? НЕ НАДО ОТГОРАЖИВАТЬСЯ ОТ СВОИХ"? Глазам своим не верю! 112-й себя идентифицирует с ублюдком. И остальных форумчан тоже... Окстись!!! (опомнись, приди в себя ...)

§ Медный
Re: Дело костанайского видеоблогера, выстрелившего 13-летней...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 05.08.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

да уже достали этой байдой, Блогер это должность или что? :-x
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