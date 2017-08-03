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≡ Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Николас Кейдж стал очередной жертвой казахстанского гостеприимства. Фотография актёра, искренне не понимающего, почему в такую жару на него нахлобучили меховую шапку и облачили в теплый халат с меховым же воротником, подтвердила общеизвестный факт: кто к нам с добром придёт, от добра и пострадать должен.
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Гость
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 03.08.17 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я теперь даже не знаю, какая ассоциация позорней. Борат или Кейдж в нац. костюме.

)))
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 03.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с юмором статья )) Конечно это газета виновата, зачем она такое пишет. )))

Джек Воробей
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 03.08.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А что подумал в этот момент сам Николас - никто не узнает. Потому что он очень воспитанный.
Если серьзно, то подумали, что Кейдж не в курсе и приблизительно о наших нравах, мы для него как типа восточные люди, Бог нас знает. В общем, в его голове крутились мысли, чтобы не сделать ничего такого (посмотрел не так, подвернул рукав или ворот, руки сложил надменно, расстегнул пошире вальяжно), что бы в стране приняли за неуважение к подарку. Короче, входил в роль. ))))

Егерь
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 03.08.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть огромное количество животных – буйволов, леопардов, гиппопотамов. На одном из самых крупных озер – Виктории - можно совершенно бесплатно рыбачить.*****

Мы тоже можем организовать рыбалку на нашем отстойнике ХБС: половить глистастых, в язвах карасей и окуньков- полосатиков, которые . почему-то, почти все там уже сдохли. Зато какой насыщенный воздух запахами степных трав и испарений отстойника. Никакая Уганда с буйволами и львами в подметки не годится.

§ 112
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
112


(Пользователи)
Сообщений: 5289
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Актеры, звезды мирового уровня, не просто так гоняют по свету и одевают всякие там костюмы..
Не знал что некоторые журналисты об этом умалчивают..
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§ Валентин
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6489
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ермек Турсунов хорошо написал про это событие: http://www.ratel.kz/outlook/o_chapanah
Не со всем согласен, но написал хорошо как всегда.
Профайл

против всех!!!
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 03.08.17 - 13:24
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2036
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
помню давеча были на сватовстве сына друзей, так всех одаривали начиная золотом, одеждой, отрезом для платья , рубашка-галстук, а когда главного свата одели в чапан, последний в сердцах произнес - и куда я в нем пойду?, не знал говоривший о том что это атрибут высокого уважения и гостеприимства
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§ Victor Yang
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
последний в сердцах произнес - и куда я в нем пойду?

Верх бестактности.
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кустанаец 1
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 03.08.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши звезды в штаты приезжают на них ковбойский костюм или костюм индейца повесят с вигвамом ?

§ white-out
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 758
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 04.08.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Наши звезды в штаты приезжают

Спасибо,поржал.
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§ Алиса
Re: Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3520
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 05.08.17 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчики :lol: :
АСТАНА, 24 июл — Sputnik. Ряд зарубежных СМИ перепутал казахстанскую скрипачку Айман Мусаходжаеву, которая позировала с голливудским актером Николасом Кейджем, с первой леди Казахстана Сарой Назарбаевой.
Первым ошибку допустил американский сайт nydailynews.com, использовав твит Fabrice Deprez.
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20170724/2826437/inostrannye-smi-pereputali-musahodzhaevu-s-saroj-nazarbaevoj-na-foto-s-kejdzhem.html

в догонку иллюстрации к началу статьи))





[Исправлено: Алиса, 05.08.2017 - 00:08]
Профайл

Гость
Тимур ГАФУРОВ: Халява, сэр!




Отправлено: 05.08.17 - 00:19
Комментарий проходит проверку.
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