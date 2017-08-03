Цитата: А что подумал в этот момент сам Николас - никто не узнает. Потому что он очень воспитанный. Если серьзно, то подумали, что Кейдж не в курсе и приблизительно о наших нравах, мы для него как типа восточные люди, Бог нас знает. В общем, в его голове крутились мысли, чтобы не сделать ничего такого (посмотрел не так, подвернул рукав или ворот, руки сложил надменно, расстегнул пошире вальяжно), что бы в стране приняли за неуважение к подарку. Короче, входил в роль. ))))