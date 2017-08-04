112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4590





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:39 Да уш..

27й день..

Сегодня днем чуть не окочурился..

Пил чай с лимоном, писал коммент как раз и за столом начал заваливаться..

Давление со 135ти упало до 104х..

Пульс со 110ти прежних ушел в 76..

Даже другое давление упало..

Для интереса давление сразу померил как то..

Сейчас намного лучше, 116..

Попью чая наверно..

Все это я так думаю делает дивная таблетка под названием Небилет..

Странно что назвали немцы ее Небилетом..

Типа это не билет в один конец что ли..

Немецкая.

Стоимость 28 штук на 28 дней 2066 тенге..

Эх помню когда у меня было 110 на 70..

Какие Сочи..