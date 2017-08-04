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§ NG.kz
Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам утренней торговой сессии средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 334,17 тенге. В обменниках также сбавили курс продажи иностранной валюты.
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Садя Навченко
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару




Отправлено: 04.08.17 - 15:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
112


(Пользователи)
Сообщений: 5289
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь ТС трясет от каждого чиха Трампа..
Дожили..
Интересно, у них доллар падает от того, что Таможенный Союз грозит например им или нет?
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пэтриот
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару




Отправлено: 04.08.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Текущая динамика курса тенге объясняется в первую очередь ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределённостью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля.

Какая еще ,,неопределенность,, ? Давить будут санкциями до победного (поправку Джексона- Вэника надеюсь еще не забыли) . Короче надолго это все
Все еще помнят Афганистан (ввод войск ) ? Точно же такие санкции вводил Запад , 1990 еще народ кричал ,,выдержим вместе с любимой партией коммунистов санкции,, (однако не получилось -,,холодильник ,, победил ) .Через год был ,,капут,,
Надо же было через столько лет вернутся к ,,совку,, , ученые правы - история ходит ,,кругами,, ( это кто учится на двойки)

§ Victor Yang
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
1990 еще народ кричал ,,выдержим вместе с любимой партией коммунистов санкции

Не мог тогда народ про санкции кричать - он просто о них не знал.
Цитата:
пэтриот:
Через год был ,,капут,,

Это потому что Горбачев пытался угодить Западу. Не пытался бы - капута бы не было.
Цитата:
пэтриот:
история ходит ,,кругами,,

История движется по спирали. А спираль - более сложная кривая нежели окружность, которую ты называешь "кругом".
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§ Добринцофф
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Теперь ТС трясет от каждого чиха Трампа..
Дожили..
Интересно, у них доллар падает от того, что Таможенный Союз грозит например им или нет

Конечно,вчера например индекс доллара к основным 6 валютам, упал до уровня 1985 года и только в Казахстане свято верят в зелёный.
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§ 112
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
112


(Пользователи)
Сообщений: 5289
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
индекс доллара к основным 6 валютам, у

Но там США как то сами его валят, чтобы товары их были конкурентноспособны с той же Европой или Австралией или Британией..
Но он то все равно выше идет по отношению к нашим валютам, которые так же теряют и к этим 6ти странам тоже свою крепость..
А вот как бы насолить Америке, чтобы доллар стал допустим опять 180?
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§ Victor Yang
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вчера например индекс доллара к основным 6 валютам, упал до уровня 1985 года и только в Казахстане свято верят в зелёный.

Не, не было такого:
https://ru.investing.com/quotes/us-dollar-index
Вчера был уровень января 2015, до этого - ещё ниже был. А в 1985, кстати, индекс был самым высоким.
Исторический минимум индекса доллара был в первой половине 2008.

[Исправлено: Victor Yang, 04.08.2017 - 16:09]
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пэтриот
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару




Отправлено: 04.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang
Не мог тогда народ про санкции кричать - он просто о них не знал.

Трубы большого диаметра для газопровода - не санкции ? Тоже ,,импортозамещение,, - только через одно место .
Гомо советикус и не такое выдерживал . Один депутат уже предлагал снег ,,кушать,, , но не поддаваться санкциям. Вперед товарищи!

пэтриот
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару




Отправлено: 04.08.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang
А спираль - более сложная кривая нежели окружность, которую ты называешь "кругом".

Нет товарищ , в данном случае именно ,,круг,, ! Потому что вернулись на тоже самое место которое занимали до ввода войск в Афганистан . А здесь Украина . И точно также дали им ,,стингеры,, в 80 годах
А здесь дают ,,Джавелин,, , только год другой -2017 .
Вот это и называется - круг.
Поэтому санкции надолго - не обольщайтесь , запасайтесь ,,спичками и солью,, .

707
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару




Отправлено: 04.08.17 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конечно,вчера например индекс доллара к основным 6 валютам, упал до уровня 1985 года и только в Казахстане свято верят в зелёный.

Это рынок. На нем не бывает бесконечного роста или падения, чтобы зарабатывать на бирже нужно покупать дешевле и продавать дороже. Год назад падал Евро, каждый день по новостям кричали о распаде ЕС, долгах Греции и паритете евробакса. Теперь все умолкли, европейская валюта опять растет, а доллар снижается. Теперь кричат о соотношении евробакса 1,4. Экономика США крупнейшая в мире и это нельзя игнорировать. Посмотрите канал (AMNUSA) русского электрика в США и станет понятно в каком болоте мы живем.

§ Добринцофф
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Не, не было такого




[Исправлено: Добринцофф, 04.08.2017 - 17:24]
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Читатель 1
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару




Отправлено: 04.08.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не забывайте ещё про платёжный баланс!))) ("тут собака порылась" в основном)

§ аргентина -ямайка
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
аргентина -ямайка


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 459
Регистрация: 31.07.16
Отправлено: 04.08.17 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20170804_194844_rmscr.jpg[/img]

[Исправлено: аргентина -ямайка, 04.08.2017 - 20:14]
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§ Victor Yang
Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8990
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.17 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
:

А, так это по скорости падения антирекорд. Но не по абсолютному значению.
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