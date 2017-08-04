Цитата: Добринцофф:

Конечно,вчера например индекс доллара к основным 6 валютам, упал до уровня 1985 года и только в Казахстане свято верят в зелёный.

Это рынок. На нем не бывает бесконечного роста или падения, чтобы зарабатывать на бирже нужно покупать дешевле и продавать дороже. Год назад падал Евро, каждый день по новостям кричали о распаде ЕС, долгах Греции и паритете евробакса. Теперь все умолкли, европейская валюта опять растет, а доллар снижается. Теперь кричат о соотношении евробакса 1,4. Экономика США крупнейшая в мире и это нельзя игнорировать. Посмотрите канал (AMNUSA) русского электрика в США и станет понятно в каком болоте мы живем.