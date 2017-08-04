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≡ В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После реконструкции Центральный стадион стал практически новым спортивным объектом, соответствующим всем стандартам УЕФА, сообщил аким области Архимед Мухамбетов 3 августа, отчитываясь перед депутатами областного маслихата. До первой игры третьего круга Премьер-лиги Казахстана стадион должен будет пройти процедуру сертификации.
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§ CrazyBeaver
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 04.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беговые дорожки из асфальта? Реали? Смешно слушать...
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гость
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...




Отправлено: 04.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели беговые дорожки из асфальта, позор. Если такой стадион пройдет сертификацию, то это реально развели.

§ 112
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно хорошее поле..
Да и мест больше..
На одних билетах будут бабки зарабатывать..
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димон
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...




Отправлено: 04.08.17 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо из наждачки дорожки, чтоб одни уши до финиша добегали :lol:

болела
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...




Отправлено: 04.08.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю надо прийти, посмотреть, посмеяться...
:lol:

Читатель 1
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...




Отправлено: 04.08.17 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как с финансами? Всё сходится?

§ Грибоедов
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 04.08.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где написано, что дорожки резиновые? Да пусть хоть золотые, простых смертных туда не пустят. Только членов сборной, бегающих по второму юношескому.
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