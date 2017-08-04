dandiv Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул.... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 431

Регистрация: 03.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:01 Цитата: azlk:

какая реконструкция??

назовите вещи своими именами. Прокладывают коммуникации к макдонольсу за счет бюджета. или просто совпадение,

Недавно уже планировали закрыть этот участок дороги, но видимо макдональдс не был готов к этим работам Забор с профлиста, которым огорожена территория огибает дерево по Тарана, а судя по раскопкам, то коммуникации решили прокладывать именно через него - еще одно дерево загубят Фоток к сожалению нет - поэтому кто-то сочтет мои слова голословными...