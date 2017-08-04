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≡ С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул. Тауелсиздик в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул. Тауелсиздик в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная сообщила, что в связи с реконструкцией тепломагистрали № 2 на период проведения работ с 4 августа по 11 августа 2017 года движение автотранспорта по ул. Тауелсиздик в границах пр. Абая - ул. Касымханова будет временно закрыто.
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nemes
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 20:24
Комментарий удален модератором.

Ujcnm
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ул. Тауелсиздик?

Шо за улица такая? Бологое аль Тверская? )))

§ dandiv
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 431
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.17 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:
какая реконструкция??
назовите вещи своими именами. Прокладывают коммуникации к макдонольсу за счет бюджета. или просто совпадение,

Недавно уже планировали закрыть этот участок дороги, но видимо макдональдс не был готов к этим работам ;-) Забор с профлиста, которым огорожена территория огибает дерево по Тарана, а судя по раскопкам, то коммуникации решили прокладывать именно через него - еще одно дерево загубят ;-) Фоток к сожалению нет - поэтому кто-то сочтет мои слова голословными...
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§ Грибоедов
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 457
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 04.08.17 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Год назад делали этот участок дороги. Новый еще асфальт вскрывают, пофигу, бюджет резиновый.
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