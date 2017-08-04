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§ NG.kz
Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за полгода
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники в Казахстане за полгода похитили 150 млрд тенге, которые должны были пойти на выполнение социальных программ, сообщает телеканал «Хабар 24». Совокупную сумму по итогам первых шести месяцев озвучили в Службе экономических расследований при Комитете госдоходов Министерства финансов РК.
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тс -ник
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то пофигу уже на эти проделки..

Ujcnm
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И где посадки, Зин? Я спрашиваю - где посадки?
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