NG.kz Ни пройти, ни проехать



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29139

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:35 Мы проживает в частном секторе военного городка и как Вы, наверное, знаете сейчас кладут асфальт на улице Сибирская. Это конечно очень хорошо, но страдают прилегающие улицы. В частности, наша проезд Карла Маркса. Дело в том, что бригада, которая лежит асфальт пустили трактор по проезду и счистили якобы все бугры.

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